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«Он может выиграть всё, что захочет». Тренер «Милана» Аморим — о Хаби Алонсо

«Он может выиграть всё, что захочет». Тренер «Милана» Аморим — о Хаби Алонсо
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Главный тренер «Милана» Рубен Аморим перед товарищеским матчем с лондонским «Челси» высказался о наставнике «синих» Хаби Алонсо. Оба специалиста возглавили свои команды летом 2026 года.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
08 августа 2026, суббота. 15:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Не начался
Милан
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Хаби Алонсо? Он очень хороший тренер, и я думаю, у него много идей. Я видел много матчей «Байера», и мы сыграли много встреч по одной и той же системе, если можно так сказать. У нас обоих были трудности на наших предыдущих работах (Аморима уволили из «Манчестер Юнайтед», Хаби Алонсо — из мадридского «Реала». — Прим. «Чемпионата»), поэтому у нас много общего. Я желаю ему всего наилучшего, тем более что мы не участвуем в одних и тех же турнирах. Так что он может выиграть всё, что захочет, он этого заслуживает. Я думаю, что Хаби действительно хороший тренер», — приводит слова Аморима La Gazzetta dello Sport.

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