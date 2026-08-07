«Он может выиграть всё, что захочет». Тренер «Милана» Аморим — о Хаби Алонсо

Главный тренер «Милана» Рубен Аморим перед товарищеским матчем с лондонским «Челси» высказался о наставнике «синих» Хаби Алонсо. Оба специалиста возглавили свои команды летом 2026 года.

«Хаби Алонсо? Он очень хороший тренер, и я думаю, у него много идей. Я видел много матчей «Байера», и мы сыграли много встреч по одной и той же системе, если можно так сказать. У нас обоих были трудности на наших предыдущих работах (Аморима уволили из «Манчестер Юнайтед», Хаби Алонсо — из мадридского «Реала». — Прим. «Чемпионата»), поэтому у нас много общего. Я желаю ему всего наилучшего, тем более что мы не участвуем в одних и тех же турнирах. Так что он может выиграть всё, что захочет, он этого заслуживает. Я думаю, что Хаби действительно хороший тренер», — приводит слова Аморима La Gazzetta dello Sport.