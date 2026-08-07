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Раскрыты планы «Реала» на трансферном рынке после срыва сделки по Родри — COPE

Раскрыты планы «Реала» на трансферном рынке после срыва сделки по Родри — COPE
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Мадридский «Реал» не будет подписывать полузащитника в летнее трансферное окно после срыва сделки по переходу опорника сборной Испании Родри из «Манчестер Сити». Как сообщает издание COPE, в клубе не намерены искать альтернативу и считают, что в команде достаточно игроков на этой позиции.

По данным источника, новый главный тренер мадридцев Жозе Моуринью предпочтёт использовать португальца Бернарду Силву в качестве центрального полузащитника. Игрок сборной Португалии перебрался в «Реал» из «Манчестер Сити» текущим летом.

Ранее сообщалось, что Родри сделал выбор в пользу перехода в «Барселону», о чём сам футболист уведомил мадридский «Реал», с представителями которого вёл переговоры.

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