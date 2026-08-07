Венсан Компани поделился мнением о сравнениях АПЛ и Бундеслиги

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался на тему сравнений Бундеслиги с английской Премьер-лигой.

«Природа всех этих сравнений между лигами очень проста — нужно посмотреть на финансовые возможности. У Премьер-лиги таких ресурсов больше, чем у остальных — поэтому АПЛ является лучшей лигой мира. Считаю, что Бундеслига находится на втором месте. Например, талантливые футболисты: в Премьер-лиге больше всего талантливых игроков, ведь с большими деньгами можно подписать много качественных исполнителей.

Однако у Бундеслиги есть кое-что другое — яркая фанатская культура и очень талантливые игроки, которые на пути своего становления проходят через немецкие команды. На данный момент АПЛ — впереди, но Бундеслига находится на уверенном втором месте. Чемпионат Германии очень захватывающий — в нём много качественных футболистов и хороших команд», — приводит слова Компани Bayern & Germany в соцсети X.