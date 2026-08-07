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Фулхэм — Кристал Пэлас, результат матча 7 августа 2026, счет 1:2, товарищеская игра 2026

«Кристал Пэлас» обыграл «Фулхэм» в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались лондонские «Фулхэм» и «Кристал Пэлас». Победу в игре со счётом 2:1 праздновали «орлы».

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
07 августа 2026, пятница. 20:00 МСК
Фулхэм
Лондон, Англия
Окончен
1 : 2
Кристал Пэлас
Лондон, Англия
1:0 Робинсон – 3'     1:1 Сарр – 33'     1:2 Франса – 47'    

Счёт открыл защитник «Фулхэма» Энтони Робинсон в начале встречи на третьей минуте. На 33-й минуте сенегальский полузащитник «Кристал Пэлас» Исмаила Сарр сравнял счёт. В начале второго тайма на 47-й минуте хавбек «орлов» Матеус Франса вывел свою команду вперёд.

В минувшем сезоне «Кристал Пэлас» занял 15-е место в английский Премьер-лиге, набрав 45 очков. Помимо этого, лондонская команда выиграла Лигу конференций. «Фулхэм» с 52 очками расположился на 11-й строчке турнирной таблицы АПЛ.

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