«Кристал Пэлас» обыграл «Фулхэм» в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч, в котором встречались лондонские «Фулхэм» и «Кристал Пэлас». Победу в игре со счётом 2:1 праздновали «орлы».

Счёт открыл защитник «Фулхэма» Энтони Робинсон в начале встречи на третьей минуте. На 33-й минуте сенегальский полузащитник «Кристал Пэлас» Исмаила Сарр сравнял счёт. В начале второго тайма на 47-й минуте хавбек «орлов» Матеус Франса вывел свою команду вперёд.

В минувшем сезоне «Кристал Пэлас» занял 15-е место в английский Премьер-лиге, набрав 45 очков. Помимо этого, лондонская команда выиграла Лигу конференций. «Фулхэм» с 52 очками расположился на 11-й строчке турнирной таблицы АПЛ.