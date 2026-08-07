Брэд Фридель: Алисон заслужил право быть основным вратарём «Ливерпуля»

Бывший вратарь «Ливерпуля» и сборной США Брэд Фридель полагает, что Алисон Бекер способен сохранить за собой статус основного голкипера мерсисайдцев, несмотря на конкуренцию с Георгием Мамардашвили.

«Алисон — номер один, и он заслужил право быть основным вратарём. За эти годы он продемонстрировал свой первоклассный уровень, и если он будет на 100% здоров, то начнёт сезон в качестве основного голкипера. Сезон длинный, игр много, так что Мамардашвили точно получит много игрового времени, но я бы оценил ситуацию в январе, и, если Алисон останется в форме и будет хорошо играть, тогда я бы рассмотрел возможность продления его контракта ещё на год.

Но если этого не произойдёт, то это будет серьёзное решение для «Ливерпуля», клубу тогда придётся рассматривать варианты приобретения нового высококлассного вратаря. Либо Алисон будет основным голкипером, либо он даст Мамардашвили шанс занять эту позицию. Они будут работать как команда, потому что хотят лучшего для клуба, и Мамардашвили знает, что Алисон — основной вратарь, который был невероятно хорош в «Ливерпуле» всё это время, — приводит слова Фриделя Daily Star.