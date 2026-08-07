Во «Фламенго» нашли способ сделать предложение «Зениту» по Энрике на новых условиях — Нету

Бразильский «Фламенго» сделал предложение «Зениту» по трансферу вингера Луиса Энрике после блокировки сделки со стороны президента клуба Луиса Эдуардо Баптисты. Как сообщает инсайдер Хулио Мигель Нету в соцсети X, бразильцы предложили € 25 млн и € 5 млн бонусами в рассрочку за 70% прав на игрока.

На таких условиях за «Зенитом» осталось бы право на 30% от суммы любой будущей продажи Энрике из «Фламенго». Ранее сообщалось, что спортивный директор бразильской команды Жозе Боту договорился с «Зенитом» о трансфере за € 35 млн и € 5 млн в виде бонусов, но президент клуба установил лимит в € 25 млн.

По данным СМИ, «Зенит» тогда пошёл на уступки, одобрив рассрочку на три года, но официального предложения так и не дождался. С самим Энрике соглашение о контракте уже достигнуто.