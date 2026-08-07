Видео: фанаты «Фиорентины» не давали пройти Мастантуоно, арендованному из «Реала»

Множество болельщиков итальянской «Фиорентины» встретили нападающего сборной Аргентины и мадридского «Реала» Франко Мастантуоно. Вингер присоединился к «фиалкам» на правах аренды до конца сезона-2026/2027.

Мастантуоно перебрался в испанский гранд летом 2025 года. За этот период вингер принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

По итогам прошлого сезона «Фиорентина» заняла 15-е место в турнирной таблице Серии А.