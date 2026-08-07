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«Зенит» поздравил Мигела Данни с днём рождения

«Зенит» поздравил Мигела Данни с днём рождения
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«Зенит» в официальном телеграм-канале поздравил бывшего футболиста команды Мигела Данни с днём рождения. Португальцу исполнилось 43 года.

«Нашему дорогому, легендарному и невероятному Данни — 43! С днём рождения!» — сказано в сообщении клуба с берегов Невы.

Мигел Данни выступал за «Зенит» в период с 2008 по 2017 год. С санкт-петербургским клубом он стал обладателем Суперкубка УЕФА (2008), трёхкратным чемпионом России (2010, 2011/2012, 2014/2015), двукратным победителем Кубка России (2009/2010, 2015/2016) и Суперкубка страны (2011, 2015). Помимо этого, футболист выступал за сборную Португалии.

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