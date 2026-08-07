«Другие варианты были, и не один». Агент Макарова — о деталях перехода игрока в «Крылья»

Футбольный агент Алексей Бабырь, представляющий интересы полузащитника «Крыльев Советов» Дениса Макарова, раскрыл детали перехода игрока в самарский клуб.

— Денис Макаров летом вернулся в Россию. Это было его желанием или не было вариантов за рубежом?

— Были контакты с клубами в Турции, но мы решили, что там специфический чемпионат, хотя Денису очень нравилось в Турции. Он там не забил, не отдал, однако, если посмотреть по качеству его игры, по тому количеству моментов, которые он создавал там, он как минимум пять-шесть-семь должен был забить, его подводила реализация. Но в то же время он очень много создавал, и не забивали с его передач. То есть двоякое впечатление, вроде как он не забил, не отдал, но, если посмотреть игры, к примеру с «Трабзонспором», сильнейшей командой, которая играет в Еврокубках, он очень прилично выглядел, создавал момент, обыгрывал, бил и так далее.

— Как говорится, статистика – это одно, а игра на поле – другое?

— Вот это и проблема, что сейчас все смотрят на статистику. Да, это важно, я не отрицаю, но важно же видеть качество ещё. А качество у него есть. В матче с махачкалинским «Динамо» на Кубок он наконец-то расчехлил свою левую ногу. Сколько голов он таких забивал раньше. Я надеюсь, что он продолжит в том же духе.

— Из РПЛ только «Крылья Советов» вышли с конкретным предложением или же был выбор?

— Другие варианты были, и не один, но я не буду называть команды. Зачем? И конкретный интерес был. Однако выбрали «Крылья», потому что он, во-первых, из Тольятти. Он как к себе домой вернулся. И мы остановились на этом варианте, — приводит слова Бабыря «Евро-Футбол.Ру».

Ранее Макаров выступал за «Оренбург», «Нефтехимик», «Рубин», московское «Динамо» и турецкий «Кайсериспор».