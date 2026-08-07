Матвей Сафонов может покинуть «ПСЖ» после трансфера нового вратаря — L’Équipe

Российский голкипер Матвей Сафонов может покинуть «ПСЖ». Как сообщает издание L’Équipe, парижане планируют подписать вратаря сборной Японии Дзиона Судзуки из итальянской «Пармы» за € 35 млн, а его приход может изменить иерархию вратарей в команде.

По данным источника, существует вариант, при котором «ПСЖ» подпишет Судзуки и сразу отдаст его в аренду «Ювентусу», который также заинтересован в голкипере.

После этого француз Люка Шевалье — в условиях сложившейся ситуации — или Матвей Сафонов — в зависимости от возможного развития конкуренции за место в составе в предстоящем сезоне и от того, какая картина будет тогда определена, — могут уже оказаться не в команде.