«Нужно настраиваться на такие матчи». Михаил Кержаков — об игре с «Родиной»

Тренер вратарей «Зенита» Михаил Кержаков высказался о предстоящем матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с московской «Родиной». Игра состоится 9 августа в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск.

«Я всегда говорю, что самое главное — это не терять свои очки. Там, где мы должны брать их. Нужно настраиваться на такие матчи, всё будет нормально.

«Родину» мы «разобрали». Сказали игрокам, на какие моменты необходимо обратить внимание», — сказал Кержаков в эфире «Матч ТВ».

Перед этой игрой «Зенит» с шестью очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ, «Родина» находится на 15-й строчке, у команды нет набранных очков.