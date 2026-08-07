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«Нужно настраиваться на такие матчи». Михаил Кержаков — об игре с «Родиной»

«Нужно настраиваться на такие матчи». Михаил Кержаков — об игре с «Родиной»
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Тренер вратарей «Зенита» Михаил Кержаков высказался о предстоящем матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с московской «Родиной». Игра состоится 9 августа в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Родина
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я всегда говорю, что самое главное — это не терять свои очки. Там, где мы должны брать их. Нужно настраиваться на такие матчи, всё будет нормально.

«Родину» мы «разобрали». Сказали игрокам, на какие моменты необходимо обратить внимание», — сказал Кержаков в эфире «Матч ТВ».

Перед этой игрой «Зенит» с шестью очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ, «Родина» находится на 15-й строчке, у команды нет набранных очков.

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