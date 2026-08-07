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Игрок «Пафоса» Коррея — главная цель «Спартака» на позицию вингера

Игрок «Пафоса» Коррея — главная цель «Спартака» на позицию вингера
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Полузащитник «Пафоса» Жоау Коррея — главная цель «Спартака» на позицию вингера. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Футболист сборной Кабо-Верде может одновременно сыграть и правого вингера, и правого защитника, поэтому в московском клубе его считают хорошей опцией.

Коррея выступает за кипрский клуб с 2024 года. В минувшем сезоне вингер принял участие в 23 матчах чемпионата Кипра, в которых забил 10 голов, а также сыграл девять встреч Лиги чемпионов, набрав 1+2 по «гол+пас». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,3 млн.

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