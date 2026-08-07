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Эдуард Мор поделился ожиданиями от игры Мирлинда Даку за «Спартак»

Эдуард Мор поделился ожиданиями от игры Мирлинда Даку за «Спартак»
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Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от выступления нападающего Мирлинда Даку за красно-белых.

«Как он забивал в «Рубине»? Ему били вперёд, и он всё делал. Даку сейчас не нужно будет ничего самому делать. Ему будут подносить снаряды, у него будет больше моментов. Забивать ему станет легче. А он чувствует эти моменты, как зверь», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

Мирлинд Даку выступал за казанский «Рубин» с лета 2023 года. За период карьеры в этой команде 28-летний форвард принял участие в 93 матчах во всех турнирах, в которых отметился 38 голами и 13 результативными передачами.

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