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Агент Диоманде рассказал, как Моуринью повлиял на решение футболиста перейти в «Реал»

Агент Диоманде рассказал, как Моуринью повлиял на решение футболиста перейти в «Реал»
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Натан Кэмпбелл, агент новичка мадридского «Реала» Яна Диоманде и руководитель отдела глобального футбольного рекрутинга агентства Roc Nation, рассказал, как главный тренер «сливочных» Жозе Моуринью повлиял на выбор игрока в пользу испанской команды.

«Последним недостающим элементом стал Жозе Моуринью. Он говорил с Диоманде на беглом французском, что для него имело огромное значение. Мы не знали, что Моуринью свободно говорит по-французски, потому что он никогда не работал во французском клубе.

Но время, когда он разговаривал с Яном по телефону, и тот факт, что он свободно говорил с ним по-французски — о своих идеях, проекте и о том, как он впишется в команду — показали, что он ценил этот разговор. Это был очень важный момент. Ключ к тому, чтобы убедить его», — приводит слова Кэмпбелла The Athletic.

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