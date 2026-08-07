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The Athletic раскрыл, почему Диоманде выбрал «Реал», а не «ПСЖ» или «Ливерпуль»

The Athletic раскрыл, почему Диоманде выбрал «Реал», а не «ПСЖ» или «Ливерпуль»
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Издание The Athletic со ссылкой на анонимные источники раскрыло, почему вингер Ян Диоманде принял решение перейти в мадридский «Реал», а не в «ПСЖ» или «Ливерпуль», которые также проявляли к нему большой интерес.

По данным журналистов, на совещании по планированию между главным тренером «сливочных» Жозе Моуринью и руководством клуба была достигнута договорённость о необходимости усиления правого фланга. Было отмечено, что «Реал» часто играет за счёт левого фланга, где центральное место занимают футболисты Винисиус Жуниор, Джуд Беллингем и Килиан Мбаппе. Было высказано мнение, что отсутствие креатива на противоположном фланге ограничивает атакующие возможности команды и облегчает оборону соперникам.

Эта точка зрения была изложена Диоманде во время переговоров «Реала» с ним, в которых Моуринью сыграл ключевую роль. Клуб также применил свой обычный приём в подобных ситуациях, подарив Диоманде белую футболку «Реала». Ему также был представлен план развития карьеры, предлагающий возможности для индивидуального и коллективного роста, включая в качестве примера карьеру Винисиуса Жуниора. Таким образом, «Реал» опередил конкурентов в борьбе за игрока.

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