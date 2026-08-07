«Спартак» выложил календарь продаж билетов на матч с «Зенитом», назвав приоритетные группы

Пресс-служба московского «Спартака» в телеграм-канале опубликовала календарь продаж билетов на матч 5-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Зенитом», а также назвала приоритетные группы болельщиков, которые смогут приобрести билеты раньше других.

Так, на первом этапе, который продлится с 6 по 9 августа, приоритетное право на покупку билетов получат владельцы абонементов на сезон-2026/2027. На втором этапе (10-11 августа) — болельщики, посетившие первые два домашних матча красно-белых в РПЛ с «Родиной» (3:0) и «Краснодаром» (9 августа).

На третьем этапе, 12 августа, билеты будут доступны клиентам банка, титульного спонсора лиги. На заключительном, четвёртом этапе билеты будут доступны всем желающим.