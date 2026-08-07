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«Спартак» выложил календарь продаж билетов на матч с «Зенитом», назвав приоритетные группы

«Спартак» выложил календарь продаж билетов на матч с «Зенитом», назвав приоритетные группы
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Пресс-служба московского «Спартака» в телеграм-канале опубликовала календарь продаж билетов на матч 5-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Зенитом», а также назвала приоритетные группы болельщиков, которые смогут приобрести билеты раньше других.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 5-й тур
23 августа 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Так, на первом этапе, который продлится с 6 по 9 августа, приоритетное право на покупку билетов получат владельцы абонементов на сезон-2026/2027. На втором этапе (10-11 августа) — болельщики, посетившие первые два домашних матча красно-белых в РПЛ с «Родиной» (3:0) и «Краснодаром» (9 августа).

На третьем этапе, 12 августа, билеты будут доступны клиентам банка, титульного спонсора лиги. На заключительном, четвёртом этапе билеты будут доступны всем желающим.

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