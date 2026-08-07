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«Ньюкасл Юнайтед» интересуется полузащитником «Марселя» Хёйбьергом — Sky Sports

«Ньюкасл Юнайтед» интересуется полузащитником «Марселя» Хёйбьергом — Sky Sports
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«Ньюкасл Юнайтед» проявляет интерес к полузащитнику «Марселя» и сборной Дании Пьер-Эмилю Хёйбьергу. Об этом сообщает Sky Sports.

«Сороки» надеются, что датский футболист поможет им заменить Бруно Гимарайнса, который в ближайшее время перейдёт в лондонский «Арсенал».

Пьер-Эмиль Хёйбьерг является воспитанником датского футбола. На взрослом уровне он выступал за «Баварию», «Аугсбург», «Шальке-04», «Тоттенхэм Хотспур» и «Саутгемптон». В «Марсель» он перешёл летом 2024-го в рамках аренды из «Тоттенхэма», а прошлым летом хавбек подписал с провансальцами полноценный контракт, рассчитанный до лета 2028 года.

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