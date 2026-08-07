Трансфер Аслани из «Хоффенхайма» в «РБ Лейпциг» сорвался по итогам медосмотра

Нападающий «Хоффенхайма» Фисник Аслани этим летом не перейдёт в «РБ Лейпциг». Об этом сине-белые сообщили на официальной странице в социальной сети X.

«Клубы «Хоффенхайм» и «РБ Лейпциг» ранее обсуждали возможный трансфер Фисника Аслани. Этот переход не состоится из-за опасений со стороны «РБ Лейпциг» относительно итогов медицинского обследования игрока», — сказано в сообщении сине-белых.

Фисник Аслани является воспитанником берлинских клубов «Динамо» и «Унион». В системе «Хоффенхайма» футболист находится с 2020 года, на правах аренды он также выступал за венскую «Аустрию» и «Эльверсберг». Помимо этого, нападающий защищает цвета сборной Косова.