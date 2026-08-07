Агент Самошникова высказался об адаптации защитника в «Рубине»

Футбольный агент Алексей Бабырь, представляющий интересы крайнего защитника «Рубина» Ильи Самошникова, высказался об адаптации игрока в казанском клубе.

— Для Самошникова «Рубин» был единственным вариантом продолжения карьеры?

— Нет, были ещё варианты. И из России, и за рубежом им интересовались. Илья — очень качественный футболист. Я считаю, что, когда он в своих лучших кондициях, это один из лучших игроков на своей позиции с российским паспортом. У него был непростой период, но, слава богу, он его пережил, всё хорошо. И сейчас он мотивирован и настроен на то, чтобы вернуться на тот же уровень, который у него был.

— Илья сразу же начал играть в казанской команде, хоть и не по 90 минут. Можно сказать, что был сделан правильный выбор?

— Илюха говорит, что вернулся домой. Его там помнят, любят. И это был объективно лучший вариант в плане некой, малой реанимации карьеры. Он там счастлив, и самое главное — у него горят глаза. Это основа, — приводит слова Бабыря «Евро-Футбол.Ру».

Самошников перешёл в «Рубин» из «Спартака» в рамках арендного соглашения. Ранее он уже выступал за казанцев с 2020-го по 2023-й.