«Галатасарай» увеличил предложение по Батракову с € 20 млн до € 25 млн — Fanatik

Турецкий «Галатасарай» увеличил предложение «Локомотиву» по трансферу российского полузащитника Алексея Батракова. Как сообщает издание Fanatik, стамбульцы повысили цену с € 20 млн до € 25 млн. Агентам игрока, как сообщается, не собираются предлагать комиссионные больше € 3 млн.

По данным источника, Батраков является одной из главных трансферных целей «Галатасарая» в летнее трансферное окно наряду с форвардом «Милана» Рафаэлом Леау.

Ранее сообщалось, что в услугах хавбека красно-зелёных был заинтересован французский «ПСЖ». Батраков — воспитанник системы железнодорожников, за первую команду он провёл 81 матч, забил 33 гола и сделал 23 результативные передачи.