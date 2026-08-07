«Парма» взяла в аренду нападающего «Аталанты» Эль Билала Туре

«Парма» на официальном сайте объявила об аренде нападающего «Аталанты» и сборной Мали Эль Билала Туре.

Срок арендного соглашения футболиста с «джалоблу» рассчитан до лета 2027 года.

Эль Билал Туре находится в системе «Аталанты» с 2023 года, но за этот период он также выступал в рамках аренды за «Штутгарт» и «Бешикташ». В прошлом сезоне футболист провёл 26 матчей за команду из Стамбула во всех турнирах, в которых забил семь голов и оформил пять ассистов. Помимо этого, ранее Туре защищал цвета «Реймса» и «Альмерии». По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.