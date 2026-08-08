Агент Самошникова рассказал, хочет ли защитник вернуться в «Спартак»

Футбольный агент Алексей Бабырь, представляющий интересы крайнего защитника «Спартака» Ильи Самошникова, ответил на вопрос, хочет ли футболист вернуться в московский клуб. На данный момент фулбек играет за казанский «Рубин» в рамках арендного соглашения.

— А вообще не пожалел ли Самошников, что перешёл в «Спартак» из «Локомотива»? Ведь в красно-белой команде он почти не играл.

— Нет, не пожалел, и я больше скажу, я уверен, что когда у него получится привести себя в порядок до конца, то он вернётся в «Спартак». И он себя там ещё покажет.

— Сейчас какая цель – вернуться в «Спартак»?

— Нет, сейчас его цель – в первую очередь набрать кондиции, получать игровую практику, а там уже «Спартак» сам будет принимать решение. Он же ушёл в аренду в «Рубин» на год.

— Но сам он этого хочет?

— Слушайте, это «Спартак». Каждый футболист в нашей стране хочет играть в этом большом клубе. И у него к «Спартаку» только тёплые чувства. Он счастлив был, что он туда перешёл. И в «Локомотиве» он очень хорошо попрощался. Он заслужил пойти на повышение в плане финансов и сделал такой выбор, — приводит слова Бабыря «Евро-Футбол.Ру».

В прошлом сезоне 28-летний защитник провёл за московскую команду семь матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Самошников уже выступал за казанцев с 2020 по 2023 год, после чего перешёл в московский «Локомотив», а затем присоединился к красно-белым.