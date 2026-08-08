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Батраков попросил «Галатасарай» закрыть сделку как можно скорее, он хочет в ЛЧ — источник

Батраков попросил «Галатасарай» закрыть сделку как можно скорее, он хочет в ЛЧ — источник
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Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков попросил руководство турецкого «Галатасарая», который заинтересован в его подписании, осуществить трансфер как можно скорее. Как сообщает издание Fanatik, россиянин очень хочет перебраться в стамбульскую команду ради выступления в Лиге чемпионов УЕФА.

Ранее сообщалось, что «Галатасарай» повысил предложенную за Батракова сумму с € 20 млн до € 25 млн, а агентам игрока собираются заплатить комиссионные в размере € 3 млн. Эту сумму в клубе повышать не намерены.

По данным СМИ, Батраков является одной из главных трансферных целей «Галатасарая» в летнее трансферное окно наряду с форвардом «Милана» Рафаэлом Леау.

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