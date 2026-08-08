Григорян: в «Галатасарае» у Батракова появится возможность играть в еврокубках

Российский тренер Александр Григорян поделился мнением о возможном переходе полузащитника московского «Локомотива» и сборной России Алексея Батракова в турецкий «Галатасарай».

— На мой взгляд, это будет шаг вперёд. Всё‑таки в «Галатасарае» появится возможность играть в еврокубках. А это выход на другой уровень.

— Отличное время для смены обстановки?

— Идеальное время. Если он затянет, то это пойдёт только в минус, — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

Алексей Батраков является воспитанником «Локомотива». За основную команду к этому моменту он провёл 82 матча, забил 33 мяча и сделал 23 результативные передачи.