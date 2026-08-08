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В «Интер Майами» назвали роль Месси в клубе после завершения карьеры в будущем

В «Интер Майами» назвали роль Месси в клубе после завершения карьеры в будущем
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Президент по бизнес‑операциям «Интер Майами» Хавьер Асенси рассказал, какую роль может взять на себя нападающий команды Лионель Месси после завершения карьеры в будущем.

«Придёт то время, когда Месси больше не будет играть. Об этом больно говорить, однако это очевидно: он не сможет выступать ещё 15 лет. Было бы безрассудно не думать об эпохе после Лео. Но до тех пор, пока он хочет играть — пусть играет. Он в большей степени, чем кто-либо другой, заслужил право самостоятельно решить, когда завершить карьеру.

Идея заключается в том, что у Месси будет возможность и дальше посвящать себя «Интеру» после завершения карьеры. Согласно регламенту, сейчас он не может быть совладельцем клуба, поскольку правила МЛС этого не разрешают. Но как только он перестанет играть, то сразу станет одним из акционеров «Интера», — приводит слова Асенси Marca.

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