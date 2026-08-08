«Ливерпуль» предложил «ПСЖ» € 115 млн за Брэдли Баркола — L’Équipe

Английский «Ливерпуль» предложил французскому «ПСЖ» сумму около € 115 млн за трансфер вингера Брэдли Баркола. Как сообщает издание L’Équipe, после нескольких дней переговоров клуб английской Премьер-лиги решил перейти к более конкретным действиям.

Ожидается, что это предложение будет отклонено. Ранее СМИ сообщали, что сам футболист готов покинуть парижскую команду.

В минувшем сезоне Баркола принял участие в 49 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и семью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.