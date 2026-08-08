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Хаби Алонсо объяснил, почему он возглавил «Челси»

Хаби Алонсо объяснил, почему он возглавил «Челси»
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Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо ответил на вопрос, почему он решил возглавить лондонский клуб.

«Почему именно «Челси»? Я люблю футбол, а «Челси» — один из величайших клубов в мире. Я горжусь и считаю большой честью получить эту возможность. Это клуб с огромным потенциалом. Теперь моя цель — добиться успеха», — приводит слова Алонсо журналист Фабрицио Романо в своём аккаунте в социальной сети X.

Алонсо официально возглавил «Челси» 1 июля, став третьим тренером команды в 2026 году. После ухода итальянца Энцо Марески, который руководил клубом в первой половине сезона-2025/2026, должность занимали специалисты Лиам Росеньор и Калум Макфарлейн.

Сам Хаби Алонсо начинал прошлый сезон в качестве главного тренера мадридского «Реала». Покинул испанский клуб испанец в январе 2026-го.

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