«Эльче» объявил о переходе в команду Факундо Буонанотте из «Брайтона»

Испанский «Эльче» на официальном сайте объявил об аренде полузащитника «Брайтон энд Хоув Альбион» Факундо Буонанотте.

Срок арендного соглашения футболиста с бело-зелёными рассчитан до конца сезона-2026/2027.

Факундо Буонанотте является воспитанником «Росарио Сентраль», за эту команду он играл и на взрослом этапе карьеры. В системе «Брайтона» футболист находится с 2023 года, за этот период в рамках аренды он также защищал цвета «Лестер Сити», «Челси» и «Лидс Юнайтед». По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

По итогам прошлого сезона «Эльче» занял 15-е место в турнирной таблице Ла Лиги.