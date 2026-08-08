15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Эльче» объявил о переходе в команду Факундо Буонанотте из «Брайтона»

«Эльче» объявил о переходе в команду Факундо Буонанотте из «Брайтона»
Комментарии

Испанский «Эльче» на официальном сайте объявил об аренде полузащитника «Брайтон энд Хоув Альбион» Факундо Буонанотте.

Срок арендного соглашения футболиста с бело-зелёными рассчитан до конца сезона-2026/2027.

Факундо Буонанотте является воспитанником «Росарио Сентраль», за эту команду он играл и на взрослом этапе карьеры. В системе «Брайтона» футболист находится с 2023 года, за этот период в рамках аренды он также защищал цвета «Лестер Сити», «Челси» и «Лидс Юнайтед». По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

По итогам прошлого сезона «Эльче» занял 15-е место в турнирной таблице Ла Лиги.

Материалы по теме
Голкипер «РБ Лейпциг» Петер Гулачи близок к переходу в «Вильярреал» — Романо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android