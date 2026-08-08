«Ливерпуль» арендовал капитана «Барселоны» Рональда Араухо — Романо

«Ливерпуль» договорился об аренде защитника и капитана «Барселоны» Рональда Араухо. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём аккаунте в социальной сети X.

По информации инсайдера, спортивный директор каталонцев Деку одобрил устное соглашение между клубами.

Напомним, Рональд Араухо выступает за основную команду «Барселоны» с 2020 года. В минувшем сезоне уругвайский защитник провёл 38 матчей за «Барселону» во всех турнирах, в которых забил четыре гола. При этом игрок выбывал на длительный срок по ходу сезона из-за психологических проблем. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.