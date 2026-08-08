«Манчестер Сити» договорился о переходе 18-летнего Айюба Буадди за € 129+6 млн — Орнштейн

«Манчестер Сити» достиг принципиального соглашения с французским «Лиллем» о приобретении 18-летнего полузащитника сборной Марокко Айюба Буадди. Как сообщает инсайдер Дэвид Орнштейн в соцсети X, клубы договорились о трансфере за € 129 млн. Ещё € 6 млн будут прописаны в качестве бонусов.

По данным источника, сам Буадди заинтересован в переходе, а сделка находится на завершающей стадии. Ранее сообщалось, что с футболистом согласован контракт на пять лет.

В минувшем сезоне Буадди принял участие в 42 матчах во всех турнирах на клубном уровне, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с «Лиллем» рассчитано до лета 2029 года.