Инсайдер Романо раскрыл детали перехода Араухо из «Барселоны» в «Ливерпуль»

«Ливерпуль» полностью договорился с «Барселоной» об аренде уругвайского защитника и капитана Рональда Араухо. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём аккаунте в социальной сети X.

По информации источника, документы будут подписаны в течение ближайших 24 часов. Отмечается, что соглашение об аренде будет включать опцию выкупа по усмотрению «Ливерпуля». Выкуп при этом не является обязательным. Подчёркивается, что «Барселона» уже дала зелёный свет на завершение трансфера.

Рональд Араухо выступает за основную команду «Барселоны» с 2020 года. В минувшем сезоне уругвайский защитник провёл 38 матчей за «Барселону» во всех турнирах, в которых забил четыре гола. При этом игрок выбывал на длительный срок по ходу сезона из-за психологических проблем. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.