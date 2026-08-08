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Представители Энрике объявили о полном срыве перехода Луиса из «Зенита» во «Фламенго»

Представители Энрике объявили о полном срыве перехода Луиса из «Зенита» во «Фламенго»
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Представители нападающего «Зенита» Луиса Энрике объявили о завершении переговоров с бразильским «Фламенго» о трансфере.

«Представители футболиста Луиса Энрике сообщают, что переговоры с «Фламенго» официально завершены. Из-за ряда событий, затруднивших ход сделки, стороны на данный момент не смогли прийти к соглашению», — приводит слова представителей Энрике Globo.

Ранее сообщалось, что «Зенит» готов был пойти на уступки в вопросе срока выплат и предоставить рассрочку на три года. Ещё одной причиной срыва переговоров называется большое число посредников в сделке — по двое с каждой стороны. Отмечается, что стороны достигли соглашения о сумме в € 35 млн и € 5 млн в виде бонусов, а бразильцы добились от игрока согласия на переход, однако президент «Фламенго» Луис Эдуардо Баптиста заблокировал сделку.

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