«Я ******, как на «Энфилде» Аршавин». Рэпер Scally Milano выпустил трек «Аршавин»

Известный российский рэп-исполнитель Scally Milano выпустил новый трек «Аршавин» со строчками про экс-нападающего «Зенита», «Арсенала» и сборной России Андрея Аршавина.

«Я *****, как на «Энфилде» Аршавин. / Я помню: я был бедный, но я это порешал, ******. / Это undercover [втайне], парень, ты не шаришь. / Они меня игнорили, теперь для них я занят. / Я курю и я бухаю. Я Scally Milano, мои друзья – ******», — приводится в тексте данного трека.

Отметим, что в декабре 2025 года рэпер опубликовал фрагмент будущего трека, в клипе на который появился футболист, похожий на Аршавина. Позже сам Аршавин заявил, что его даже разочаровало, что он не имеет отношения к данному клипу и треку.

Андрею 45 лет. Последним клубом Аршавина в карьере был казахстанский «Кайрат», в составе которого форвард выиграл Суперкубок страны. Ранее он выступал за «Зенит», «Арсенал» и «Кубань». За сборную России Аршавин сыграл 74 матча и забил 17 голов, он стал бронзовым призёром Евро-2008. Андрей — трёхкратный чемпион России, обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА. В 2008 году он занял шестое место в голосовании за «Золотой мяч».