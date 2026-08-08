Касагранде раскрыл подробности срыва перехода Луиса Энрике из «Зенита» во «Фламенго»

Бразильский журналист и инсайдер Вене Касагранде объяснил ситуацию со срывом трансфера вингера Луиса Энрике из «Зенита» во «Фламенго».

«Фламенго» никогда не был близок к подписанию Луиса Энрике. Интерес клуба даже близко не подошёл к стадии «продвижения переговоров» или «близости к соглашению». Руководство команды так и не оформило на бумаге официальное предложение по выкупу Луиса Энрике у «Зенита». «Фламенго» даже не пытался включить в сделку других игроков? Нет, не пытался. Инициатором включения Жерсона Плато в эту операцию выступил агент Луиса Энрике, поскольку он знает, что российскому клубу нравится эквадорский нападающий», — написал Касагранде на своей странице в соцсети X.

Ранее представители Энрике объявили о полном срыве перехода Луиса из «Зенита» во «Фламенго».