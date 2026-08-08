Инфантино повысил любовницу в должности и добился для неё выплаты пособия — The Telegraph

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино обеспечил выплату компенсации своей бывшей возлюбленной в период руководства Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, женщина работала в административном аппарате организации. После начала их отношений она получила повышение до руководящей позиции, что увеличило её оклад на 30% — до 160 тыс. швейцарских франков. Бывший глава УЕФА Мишель Платини выразил недовольство ситуацией вокруг предполагаемой связи Инфантино с сотрудницей. В результате было принято решение о прекращении её работы в ассоциации и выплате ей возмещения. Опрошенные бывшие коллеги действующего президента ФИФА утверждают, что сумма составила «не менее шестизначной».

Кроме того, организация оплатила обучение женщины по программе MBA стоимостью £ 45 тыс. ежегодно. УЕФА подтвердил факт транзакции и заявил об осведомлённости о слухах касательно романа этой сотрудницы с Инфантино. В федерации отметили, что внутренние регламенты были «ужесточены» для соответствия стандартам современной авторитетной структуры.

Джанни Инфантино трудился в УЕФА с августа 2000 года. Должность генерального секретаря он занимал с 2009 по 2016 год. В феврале 2016 года его избрали президентом Международной федерации футбола.