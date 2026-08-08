ФИФА выступила с заявлением на фоне скандальных обвинений в адрес Инфантино

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала заявление на фоне обвинений президента организации в том, что он обеспечил выплату компенсации своей бывшей любовнице в период своей работы генеральным секретарём Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Президент ФИФА Джанни Инфантино полностью отрицает данные обвинения, они не соответствуют действительности. Любые предположения о нарушении устава или регламентов являются клеветническими. Ни один сотрудник УЕФА или ФИФА никогда не направлял жалоб на действия Инфантино в связи с отсутствием инцидентов с его участием. Все кадровые решения — включая увольнения и выплату выходных пособий — утверждались уполномоченными руководителями в строгом соответствии с действующими правилами», — говорится в заявлении ФИФА.

Ранее в СМИ сообщалось, что Инфантино повысил свою любовницу в должности и добился для неё выплаты выходного пособия во время своей работы в УЕФА.

Инфантино трудился в УЕФА с августа 2000 года. Должность генерального секретаря он занимал с 2009 по 2016 год. В феврале 2016 года его избрали президентом Международной федерации футбола.