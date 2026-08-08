«Это соответствовало правилам». В УЕФА высказались насчёт скандала с Инфантино

Представитель УЕФА прокомментировал информацию по поводу предполагаемых отношений нынешнего президента ФИФА Джанни Инфантино и одной из сотрудниц.

«Мы можем подтвердить, что соответствующему лицу была выплачена компенсация при увольнении, а также оплачено обучение по программе MBA в местной бизнес-школе.

Выплата соответствовала действовавшим на тот момент правилам для увольняющихся сотрудников. Эти правила были ужесточены с 2016 года.

Действующие правила для персонала – которые применяются ко всем сотрудникам УЕФА независимо от уровня, – отражают правила, принятые в современной высокопоставленной организации», – приводит слова представителя УЕФА The Telegraph.

Ранее стало известно, что УЕФА выплатил компенсацию предполагаемой любовнице Инфантино, когда он занимал должность генерального секретаря организации. Также организация оплатила ей обучение в бизнес-школе по программе MBA, где стоимость обучения составляет около £ 45 тыс.