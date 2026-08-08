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Экс-агент Неймара рассказал, почему игрок не смог получить «Золотой мяч»

Экс-агент Неймара рассказал, почему игрок не смог получить «Золотой мяч»
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Вагнер Рибейро, бывший агент форварда сборной Бразилии и бразильского «Сантоса» Неймара, заявил, что игрок получил бы «Золотой мяч», если бы выступал за «Реал».

«В одном я уверен: если бы Неймар играл за «Реал», он бы выиграл «Золотой мяч». У меня нет никаких сомнений. У Неймара было всё, чтобы тоже победить, а он не выиграл, потому что рядом был Месси. Они хотели, чтобы Месси продолжал побеждать. Это было выгодно «Барселоне» и Европе. Если бы Неймар тогда перешёл в «Реал», он бы выиграл. В этом я не сомневаюсь. Я видел, какие невероятные вещи он делал на поле, как забивал самые разные голы. У него были великолепные сезоны в Лиге чемпионов и чемпионате», — приводит слова Рибейро Globo.

Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год.

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