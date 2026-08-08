Лука Зидан подписал контракт с новым клубом

Экс-голкипер «Гранады» Лука Зидан продолжит карьеру в «Леганесе». 28-летний вратарь перешёл в новый клуб на полноценной основе.

Стороны заключили соглашение сроком на один сезон с возможностью продления ещё на год. Финансовые условия трансфера официально не разглашаются.

Зидан последние два сезона провёл в составе «Гранады», выступавшей в Сегунде. За это время он сыграл 45 матчей во всех турнирах и в 15 встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Лука Зидан является воспитанником «Реала» и сыном легендарного французского футболиста и тренера Зинедина Зидана, который недавно возглавил национальную сборную Франции.