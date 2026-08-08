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«Ман Сити» близок к трансферу нового вратаря. Игроку осталось пройти медосмотр — Романо

«Ман Сити» близок к трансферу нового вратаря. Игроку осталось пройти медосмотр — Романо
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«Манчестер Сити» достиг договорённости с «Марселем» о переходе вратаря Херонимо Рульи. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо в Х.

34-летний аргентинский голкипер подпишет с английским клубом контракт до июня 2028 года. Соглашение также будет включать опцию продления ещё на один сезон — до июня 2029-го.

«Марсель» уже разрешил Рульи отправиться в расположение «Манчестер Сити» для прохождения медицинского обследования.

По информации L’Équipe, сумма трансфера составит около € 3,5 млн.

Ранее «Манчестер Сити» продал в «Лидс» Джеймса Траффорда. 23-летний английский голкипер покинул команду этим летом.

Рульи выступал за «Марсель» с лета 2024 года, когда французский клуб приобрёл его у «Аякса» за € 4 млн. В прошлом сезоне аргентинец провёл 39 матчей, пропустил 52 гола и девять раз сохранил ворота в неприкосновенности.

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