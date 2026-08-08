«Клуб века». Чичарито назвал главное различие между «Манчестер Юнайтед» и «Реалом»

Бывший нападающий мадридского «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Хавьер Эрнандес (Чичарито) провёл сравнение между командами.

«Атмосфера действительно была схожей. Я никогда раньше об этом не говорил, но, например, когда я приехал в Мадрид, то уже переходил туда из «Манчестер Юнайтед».

Мы играли против «Реала» – встречались с ними в полуфинале Лиги чемпионов, были и товарищеские матчи. Поэтому уважение ко мне уже было. Всё было немного иначе. Не то чтобы мне не нужно было завоёвывать это уважение – конечно, нужно было. Но меня уже знали, знали, что я буду работать. Именно труд привёл меня сначала в «Манчестер Юнайтед», а затем и в «Реал». Ну и, конечно, голы, движение на поле и всё остальное. Но в основе всего был тяжёлый труд. Ощущения были немного другими, но в целом очень похожими.

Главное различие между «Манчестер Юнайтед» и «Реалом», как мне кажется, заключается только в культуре. Испания и «Реал» Мадрид – это нечто невероятно масштабное. А дальше обо всём говорят победы в Лиге чемпионов. «Реал» выигрывал эти трофеи не благодаря удаче – это клуб века. Это тот самый клуб.

Даже если поставить «Манчестер Юнайтед» на один уровень с «Реалом», что вполне возможно, «Реал» всё равно находится в отдельной категории. Даже «Барселона» не может туда попасть, если говорить о количестве титулов. И дело не в том, нравится тебе это или нет.

Это примерно как было с «Манчестер Юнайтед» в АПЛ: в позапрошлом сезоне «Ливерпуль» выиграл чемпионат и может сравниться по титулам, но раньше всё было просто – больше всего чемпионств было у «Юнайтед», и точка.

Но мне кажется, что «Реал» Мадрид имеет в мире совершенно другой уровень узнаваемости и влияния, чем любой клуб АПЛ. Речь даже не о «Юнайтед» – просто «Реал» находится на совершенно другом уровне с точки зрения мировой популярности. Так что это был потрясающий опыт, без преувеличения», – сказал Чичарито в подкасте Рио Фердинанда.