«Настоящий чудак». Защитник «Челси» высказался о Михаиле Мудрике

Защитник «Челси» Тосин Адарабиойо поделился эмоциями от возвращения украинского вингера Михаила Мудрика на поле.

Мудрик вышел на замену на 82-й минуте товарищеского матча с «Ювентусом» (0:1), сменив Николаса Джексона. Для украинца эта игра стала первой в составе «Челси» за 615 дней.

«Миша мой друг. Всё это время я поддерживал с ним связь, поэтому очень приятно, что он вернулся. Я искренне рад за него. Видно, что он просто счастлив быть здесь и снова ощущать эту атмосферу. Конечно, ему понадобится немного времени, но мы все здесь, чтобы поддержать его.

Миша — настоящий чудак. Его трудолюбие просто невероятное, поэтому я нисколько не удивлён. Он всё это время работал. Я знаю, что он тренировался отдельно, знаю ребят, с которыми он занимался. Его трудолюбие феноменально», — сказал Адарабиойо, слова которого приводит Football.London.

Напомним, Мудрик не играл за «Челси» с конца ноября 2024 года. В декабре того же года в его допинг-пробе обнаружили мельдоний, после чего украинец получил дисквалификацию. В начале августа 2026 года Спортивный арбитражный суд частично удовлетворил апелляцию футболиста, и он получил возможность вернуться к официальным матчам.