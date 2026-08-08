Тренер «Бенфики» объяснил решение посадить в запас Анатолия Трубина

Главный тренер «Бенфики» Марку Силва прокомментировал выбор стартового состава на матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Хартс» (6:1), в частности решение оставить в запасе украинского вратаря команды Анатолия Трубина.
«Я не ставлю игроков в стартовый состав только для того, чтобы кому-то что-то намекнуть по поводу тех, кто остался в запасе. Это уже ваша работа, журналистов, – именно вы пытаетесь увидеть в этом скрытый смысл. Это было исключительно техническое решение.
Так же как Трубин выходил в стартовом составе в первых двух матчах, Самуэл начал игру с «Вильярреалом», а Трубин – с «Фламенго». На этот раз мы решили выпустить с первых минут Самуэла. Вот и всё», – сказал Силва, слова которого приводит сайт клуба.
Для «Бенфики» это был третий официальный матч в этом сезоне – ранее команда во втором раунде отбора Лиги Европы по сумме двух матчей обыграла «Санкт-Галлен».
- 8 августа 2026
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