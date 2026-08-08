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Тренер «Бенфики» объяснил решение посадить в запас Анатолия Трубина

Тренер «Бенфики» объяснил решение посадить в запас Анатолия Трубина
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Главный тренер «Бенфики» Марку Силва прокомментировал выбор стартового состава на матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Хартс» (6:1), в частности решение оставить в запасе украинского вратаря команды Анатолия Трубина.

Лига Европы . 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
06 августа 2026, четверг. 22:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
6 : 1
Хартс
Эдинбург, Шотландия
1:0 Раф. Силва – 3'     2:0 Араужу – 23'     3:0 Павлидис – 42'     4:0 Престианни – 59'     4:1 Renaud – 72'     5:1 Дуран – 87'     6:1 Шельдеруп – 90+4'    

«Я не ставлю игроков в стартовый состав только для того, чтобы кому-то что-то намекнуть по поводу тех, кто остался в запасе. Это уже ваша работа, журналистов, – именно вы пытаетесь увидеть в этом скрытый смысл. Это было исключительно техническое решение.

Так же как Трубин выходил в стартовом составе в первых двух матчах, Самуэл начал игру с «Вильярреалом», а Трубин – с «Фламенго». На этот раз мы решили выпустить с первых минут Самуэла. Вот и всё», – сказал Силва, слова которого приводит сайт клуба.

Для «Бенфики» это был третий официальный матч в этом сезоне – ранее команда во втором раунде отбора Лиги Европы по сумме двух матчей обыграла «Санкт-Галлен».

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