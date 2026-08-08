Президент «Баварии» упрекнул клубы Бундеслиги

Президент «Баварии» Герберт Хайнер раскритиковал клубы Бундеслиги за недостаточные усилия по продвижению чемпионата за рубежом с помощью зарубежных турне.

72-летний функционер выступил на эту тему в конце предсезонного турне мюнхенцев по Азии.

«Интернационализация – это не то, чего может добиться один клуб в одиночку. Это задача, над которой мы все должны работать вместе как Бундеслига, и сама лига должна играть гораздо более активную роль.

Нельзя ждать, что «Бавария» будет нести это бремя в одиночку. Нам нужна гораздо более серьёзная поддержка со стороны всей Бундеслиги – не одного-двух клубов, а всей лиги в целом», – приводит слова Хайнера Bayern & Germany.

Помимо «Баварии», в зарубежные турне после сезона отправились «Лейпциг» (в ЮАР) и дортмундская «Боруссия» (в Японию).