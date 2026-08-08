Турецкие журналисты раскрыли ситуацию с возможным переходом Батракова в «Галатасарай»

«Галатасарай» рассчитывает получить ответ по поводу трансфера полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова уже в ближайшее время. Об этом турецкие журналисты рассказали в подкасте на канале 343 в Х.

Журналист Ибрагим Сетен сообщил, что турецкий клуб активно работает над переходом 21-летнего россиянина и ожидает новости по сделке до сегодняшнего вечера.

«Говорят, что российским игрокам не выдают шенгенские визы, поэтому у него могут возникнуть серьёзные проблемы с выступлением в Лиге чемпионов. «Галатасарай» способен решить и этот вопрос. Клуб очень активно работает над трансфером Батракова. Нам даже сказали: «Мы ждём новости по Батракову до сегодняшнего вечера», — заявил Сетен.

По его словам, «Галатасарай» отправил «Локомотиву» письмо о заинтересованности в футболисте и сейчас ожидает ответа.

«Мне сообщили, что «Галатасарай» ждёт ответ на письмо о заинтересованности. Это означает: «Вы можете поговорить с игроком и начать переговоры». А это уже в определённый момент означает начало переговоров. После этого сделка может быть завершена достаточно быстро», — добавил Сетен.

Другой журналист, Ягыз Сабунджуоглу, в свою очередь, заявил, что располагает информацией об официальном предложении «Галатасарая» по Батракову.

«Да, я знаю, что было сделано официальное предложение. Речь идёт о сумме около € 20 млн», — сказал Сабунджуоглу.

При этом Сетен утверждает, что, по информации его источников, «Галатасарай» предлагает около € 20 млн, тогда как «Локомотив» хочет получить за Батракова € 30 млн.

«Я оцениваю вероятность перехода Батракова в «Галатасарай» как высокую», — подчеркнул журналист.

Ранее сообщалось, что турецкий клуб рассматривает Батракова в качестве одного из приоритетных вариантов для усиления полузащиты. Контракт 21-летнего футболиста с «Локомотивом» действует до лета 2029 года. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет € 28 млн.