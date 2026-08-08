Федерация футбола Южной Кореи оплачивала иностранным арбитрам услуги интимного характера

Корейская футбольная ассоциация (KFA) оплачивала иностранным судьям посещение массажных салонов и заведений для взрослых до и после международных матчей, проходивших в Южной Корее. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на отчёт Министерства культуры, спорта и туризма страны.

Проверка была проведена ещё в 2016 году и касалась периода с марта 2011-го по март 2012-го. Согласно документу, расходы оплачивались корпоративными картами KFA. Об этом стало известно сейчас на фоне расследования, касающегося назначения Хон Мён Бо тренером сборной Кореи в 2024-м.

Речь идёт примерно о 12 арбитрах и координаторах семи матчей. Они представляли Японию, ОАЭ, Иран, Бахрейн и Узбекистан. Среди встреч были отборочные матчи Олимпиады-2012 и чемпионата мира — 2014.

Бывшие сотрудники KFA рассказали, что некоторые иностранные арбитры сами просили организовать для них посещение заведений для взрослых. Один из экс-руководителей федерации назвал выполнение подобных просьб «обычной практикой того времени».

Примечательно, что сборная Южной Кореи не проиграла ни одного из семи матчей, связанных с этими эпизодами: пять побед и две ничьих.

Нынешний представитель KFA заявил, что проверить использование корпоративных карт спустя столько лет затруднительно, однако с тех пор в федерации были введены строгие внутренние правила.