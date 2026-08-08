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Николо Скира сообщил последние подробности ситуации с трансфером Родри в «Барселону»

Николо Скира сообщил последние подробности ситуации с трансфером Родри в «Барселону»
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Полузащитник «Манчестер Сити» Родри вновь попросил руководство клуба отпустить его. Испанец хочет продолжить карьеру в «Барселоне», сообщает инсайдер Николо Скира в X.

По информации журналиста, Родри активно настаивает на переходе в каталонский клуб. «Барселона», в свою очередь, продолжает переговоры с «Манчестер Сити», чтобы договориться о трансфере. Очередной раунд переговоров между клубами ожидается сегодня.

При этом, как утверждает Скира, Родри уже согласовал с «Барселоной» условия личного контракта. Соглашение рассчитано до 2030 года, а зарплата испанца составит € 15 млн в год.

Теперь каталонскому клубу предстоит договориться непосредственно с «Манчестер Сити» о сумме трансфера.

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