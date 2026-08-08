Консорциум с участием Алешандре Пато может приобрести футбольный клуб в Англии

Консорциум с участием бывшего нападающего «Челси» и сборной Бразилии Алешандре Пато близок к соглашению о покупке контрольного пакета акций «Нортхэмптона», об этом информирует Sky Sports.

Источник сообщает, что Пато присоединился к консорциуму Sports Alpha Capital после завершения карьеры в прошлом году. Игрок провёл более пяти лет в «Милане», а в сезоне-2015/2016 выступал на правах аренды за «Челси».

Ранее в этом году Sports Alpha Capital отказалась от потенциальной сделки по покупке клуба Второй лиги «Колчестер Юнайтед», но компания осталась открытой для инвестиций в английский футбол.

Отмечается, что сделка с «Нортхэмптоном» близка к завершению, но должна быть одобрена Английской футбольной лигой и независимым футбольным регулятором.

В прошлом сезоне «Нортхэмптон» вылетел из Лиги 1. В мае клуб назначил Криса Хогга своим менеджером и подписал семь игроков в трансферное окно.