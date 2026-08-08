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Глава Ла Лиги Тебас перед стартом сезона высказался о «Реале» и Мбаппе

Глава Ла Лиги Тебас перед стартом сезона высказался о «Реале» и Мбаппе
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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мнением о «Реале» и конкуренции в чемпионате Испании.

«Нам нужен сильный «Реал». У них всегда были отличные игроки. Это столп нашего чемпионата, даже образец для подражания. Но Ла Лига остаётся конкурентным чемпионатом. Когда чемпион финиширует с 85 или 90 очками — это определённо говорит о конкуренции», — приводит слова Тебаса RMC Sport.

Также он оценил уровень форварда «сливочных» Килиана Мбаппе.

«Мбаппе — один из трёх лучших игроков мира, а когда он в форме — лучший в мире. Для нас большая гордость, что он играет в «Реале», и никто не сомневается в том, какой вклад он вносит в нашу лигу», — отметил Тебас.

Мбаппе присоединился к «Реалу» летом 2024 года. До этого он выступал за «ПСЖ». В сезоне-2025/2026 игрок провёл 31 матч в чемпионате Испании, отметившись 25 голами и пятью результативными передачами.

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