15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рио Фердинанд назвал англичанина, который выиграет «Золотой мяч»

Рио Фердинанд назвал англичанина, который выиграет «Золотой мяч»
Комментарии

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд высоко оценил перспективы полузащитника «Реала» Джуда Беллингема.

По мнению экс-футболиста, 23-летний англичанин в будущем обязательно станет обладателем «Золотого мяча».

«Джуд? Мне он нравится. Я даже скажу, что однажды он выиграет «Золотой мяч»», — сказал Фердинанд у себя в подкасте.

Беллингем трижды подряд номинировался на «Золотой мяч», однако пока не смог забрать главный индивидуальный приз.

На чемпионате мира — 2026 полузащитник вместе со сборной Англии дошёл до полуфинала, а затем команда заняла третье место. Беллингем забил семь голов и отдал одну результативную передачу в восьми матчах турнира.

Материалы по теме
Беллингем стал первым полузащитником с семью голами на одном ЧМ
Истории
Беллингем стал первым полузащитником с семью голами на одном ЧМ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android