Рио Фердинанд назвал англичанина, который выиграет «Золотой мяч»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд высоко оценил перспективы полузащитника «Реала» Джуда Беллингема.

По мнению экс-футболиста, 23-летний англичанин в будущем обязательно станет обладателем «Золотого мяча».

«Джуд? Мне он нравится. Я даже скажу, что однажды он выиграет «Золотой мяч»», — сказал Фердинанд у себя в подкасте.

Беллингем трижды подряд номинировался на «Золотой мяч», однако пока не смог забрать главный индивидуальный приз.

На чемпионате мира — 2026 полузащитник вместе со сборной Англии дошёл до полуфинала, а затем команда заняла третье место. Беллингем забил семь голов и отдал одну результативную передачу в восьми матчах турнира.